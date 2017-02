Mönchweiler Erlös geht an krebskranke Kinder

In den vergangenen Jahren hatten die Mitarbeiter des Bauhofs für das leibliche Wohl gesorgt und Erlöse an den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg übergeben. Diese Tradition führte nun die ESG Mönchweiler weiter. Und so konnte Arnold Willmann, ehemaliges Vorstandsmitglied des Fördervereins, für die Organisation eine Spende von 400 Euro in Empfang nehmen. Auch die Gemeinde wird zum Spendenergebnis beitragen und den Erlös von 469,50 Euro aus dem Verkauf der Christbäume ebenfalls an den Förderverein spenden. Für den Vorsitzenden der Eisstockschützengemeinschaft, Stefan Hager und seine Mitstreiter ist eine Neuauflage der Bewirtung beim nächsten Christbaumverkauf durchaus denkbar.

Der Förderverein für krebskranke Kinder an der Universitäts-Kinderklinik in Freiburg wurde in den vergangenen Jahren durch verschiedene Aktionen aus Mönchweiler unterstützt. Der Förderverein unterstützt betroffene Kinder und Eltern, wenn die erschreckende Diagnose Krebs gestellt wird und die oft langwierige Behandlung beginnt.

In Freiburg wurde mit Spendengeldern ein Elternhaus gebaut, um den Betroffenen die Nähe zu gewähren, die die Kinder unbedingt brauchen. In einem ebenfalls vom Förderverein getragenen Geschwisterkindergartens finden die gesunden Geschwister Aufnahme und Betreuung.