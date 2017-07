Mönchweiler Erfolgsgeschichte beginnt in der Garage

Mönchweiler. "Für die Branche war es eine Boomzeit", erzählt Reinhard Fauser, Geschäftsführer bei Weißer und Grießhaber. In dieser "typischen Gründerphase" haben sich Lothar Weißer und Paul Grießhaber 1969 selbstständig gemacht. "Es waren zwei Leute, die etwas bewegen wollten. Sie haben ihr Herz in die Hand genommen, um das Unternehmen zu gründen und um etwas zu bewegen", berichtet Fauser.

Los ging es in einer Garage – mit einer Geschäftsidee und den Familienmitgliedern, die anfänglich mithalfen. Das Unternehmen lieferte zuerst Kunststoffteile an die Uhrenindustrie in der Umgebung. Heute ist es mit 320 Mitarbeitern den Angaben Fausers zufolge der größte Arbeitgeber im Ort. Zu den Abnehmern der millionenfach produzierten Teile zählt vor allem die Autoindustrie.

Sie kaufen zum Beispiel kleine Filter für ABS- und ESC-Systeme. Sie verhindern, dass Bremsflüssigkeit in die Ventilkammern gelangt. In zahlreichen Autos weltweit finde man diese Teile aus Mönchweiler. "Wenn es um die Effizienz bei der Herstellung geht, sind wir international marktführend. Wir haben den größten Anteil am weltweiten Bedarf", sagt Fauser stolz.