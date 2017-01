Mönchweiler Entscheidende Weichen sind gestellt

An der B 33 wird es noch eine Verkehrsschau geben. Nach ersten Erkenntnissen ist nicht die Geschwindigkeit in der Ortsdurchfahrt die Ursache, sondern die Anzahl von über 10 000 Fahrzeugen täglich – zum Teil davon im Schwerlastverkehr.

Mit einer Ausweitung der Verkehrswege – wie zum Beispiel eine Inselumfahrung an den Ortseingängen – und zwei Fußgängerüberquerungen will man die L 181 entschärfen. Geht es nach Bürgermeister Fluck, kommen die Fußgängerüberquerungen noch in diesem Jahr – Geld dafür ist im Haushalt eingestellt. Die Lage der Querungen steht noch nicht fest. Generell möchte man mit geeigneten Maßnahmen die Durchfahrt für den Schwerlastverkehr unattraktiv machen. Die Initiative Pro Mönchweiler wird in die Lärmschutzmaßnahmen einbezogen, ebenfalls fachkundige Bürger.

Großes Augenmerk richtet man in Mönchweiler auch auf die Nahverkehrsplanung. Zwar decke sich die Vorstellung des Landkreises über die Verteilung von Haltestellen nicht ganz mit den Wünschen der Gemeinde – dennoch sieht sich Fluck hier auf einem guten Weg.

Nahverkehr wird 2022 neu aufgestellt

Da 2022 ein neuer Nahverkehrsplan greift, muss die Gemeinde gerüstet sein und sich intern einig über die Haltestellen sein. Gewünscht wird eine Tarifzonen-Verbesserung für Mönchweiler, das sich in einer ungünstigen Tarifzone befindet.

Für Bürgermeister Fluck hat sich auch die ursprüngliche Idee eines Busbahnhofs in der Hindenburgstraße noch nicht erledigt. Aus den Reihen der Gemeinderäte kam eine ganz besondere Idee: Ein Bürgerbus als Angebot für ältere Mitbürger, um ihnen Arztbesuche oder das Einkaufen zu erleichtern. Im Bereich der Nahverkehrsplanung setzt Fluck auf die Zusammenarbeit mit Andreas Metzger und Ulrich Krosse, den Nahverkehrsfachreferenten beim Landratsamt Schwarzwald-Baar.

Das Raumprogramm der Gemeinschaftsschule nahm ebenfalls breiten Raum ein. Bis September muss ein Raumprogramm stehen. Dabei gelte es, alle zur Verfügung stehenden Räume in der Grund- und in der Gemeinschaftsschule und anderer öffentlicher Gebäude zu durchforsten.

"Alles muss hinterfragt werden", stellt Bürgermeister Fluck klar. Wichtig ist für ihn jedoch auch, dass das Kollegium der Gemeinschaftsschule in alle Entscheidungen eingebunden wird.

Sicher ist, dass der ehemalige evangelische Kindergarten von der Gemeinde angemietet wird, eine Kaufoption wird geprüft, um die erste und zweite Klassenstufe unterzubringen.

"Natürlich alles in Abstimmung mit der Schule", erklärt Fluck. In Bezug auf die Wohnbebauung Bockschlor sind Lösungen in Sicht. Wegen "schwieriger Verhandlungspositionen" wird ein Teilstück aus der ursprünglichen Planung herausgenommen, eine gleich große Fläche an anderer Stelle der Wohnbebauung zugeführt.

Beste Nachfrage vermeldet die Gemeinde auch im Bereich der Gewerbegrundstücke. Vor allem die ansässigen Firmen drängen auf Erweiterungsflächen, freut sich Fluck. Ein weiteres wichtiges Thema für die Zukunft ist die Elektromobilität.

Ladestationen an mehreren Stellen in der Gemeinde mit einem vernünftigen Konzept – darauf setzen sowohl Verwaltung, als auch Gemeinderat.

Ein Energiekonzept für öffentliche Gebäude und Straßen, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED – Mönchweiler möchte energetische Maßnahmen auch in Zukunft kräftig vorantreiben.

Die in der Gemeinde durchgeführte Haushaltsumfrage hat mit über 400 Rückläufern, davon 80 online, eine entsprechende Aussagekraft. Am 1. April wird es zum Ergebnis dieser Umfrage eine Klausurtagung des Gemeinderates und der Verwaltung geben. Eine Bürgerversammlung wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden