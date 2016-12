Den Eisstockschützen ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht aufgegangen. Durch ein neues Flutlicht können die Schützen nun bei wesentlich besserem Licht trainieren. Und wieder einmal sorgten die vielen Handwerker unter den Mitgliedern für eine reife gemeinsame Leistung auf dem Gelände der Eisstockschützen: Nach dem Bau der Bahnen, dem Bau des Vereinsheims und der Bahnen-Erweiterung kam nun eine neue Flutlichtanlage hinzu. So mausert sich die Eisstockschützenanlage so langsam zu einem richtigen Vorzeigeprojekt Die alten Scheinwerfer wurden abgebaut, drei neue stabile Pfosten eingesetzt und mit insgesamt sechs starken Scheinwerfern mit jeweils 250 Watt Leistung bestückt. Durch neue Leuchtmittel erbringen sie – obwohl mit geringerer Watt-Leistung ausgestattet – eine deutlich höhere Leuchtkraft. Die neue Flutlichtanlage kostete dank der Eigenleistung nur rund 2500 Euro Kosten. Seitens des Sportbundes wurde dem Verein ein Zuschuss zugesagt. Gerne hätte die Vereinsmitglieder noch mehr Strom gespart durch den Einsatz von LED-Lampen. Da die Anlage jedoch nicht so oft in Betrieb ist, wäre der finanzielle Mehraufwand jedoch nicht wirtschaftlich gewesen. Foto: Hettich-Marull