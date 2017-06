Mönchweiler Einblicke in kleines Naturparadies

Und wo sich Pflanzen so richtig wohlfühlen, fühlen sich auch die Tiere wohl. Auf seinem Gelände hängen 36 Nistkästen, in natürlichen Heimstätten leben jede Menge Nager wie Mauswiesel, Hermelin oder Iltis, aus dem nahen Wald kommen ab und zu Dachs und Fuchs zu Besuch.

Aus den Mischkulturen erntet Schütz eine Vielfalt an gesundem Gemüse – aber auch für diese Gegend nicht Alltägliches. Grüner Spargel, Feigen und Wein gedeiht beim Naturgärtner prächtig. Natürlich, so erklärt Schütz, der Gruppe von Hobbygärtnern des Obst- und Gartenbauvereins Mönchweiler, gibt es auch Misserfolge. "Aber das gehört dazu."

Doch wohin mit all dem Obst und Gemüse? Zunächst einmal profitieren die ganze Familie und Freunde von seiner gärtnerischen Arbeit, der Rest geht den Weg allen Irdischen: Es wird wieder zu Kompost, der in der kommenden Saison den Boden nährt und zum Gedeih der Pflanzen beiträgt. "So soll es sein, es kommt mir nicht in erster Linie auf den Ertrag an, sondern um das natürliche Gärtnern an sich."

Hier schlägt das Gärtnerherz und auch das des Naturliebhabers höher. Dazu passt auch perfekt das an einem Schuppen angebrachte Schild: "Einen Garten betritt man nicht mit den Füßen, sondern mit dem Herzen." Das Herz von Schütz hängt sichtbar – und auch messbar – an seinem Garten: Jeden Tag verbringt er dort rund sechs Stunden. "Drei Stunden Arbeit und drei Stunden Siesta", sagt Schütz lächelnd.

Denn schließlich muss man, was man geschaffen hat, auch genießen können. Ob erhöht auf dem Bänkle am Naturteich – der gerade mindestens 30 kleine Frösche beherbergt – oder zwischen schattigen Bäumen, hier möchte man sich gerne niederlassen und vom Alltag ausruhen.

Karl-Heinz Beck, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Mönchweiler, freute sich nicht nur über den beeindruckenden Besuch in der Nachbargemeinde, sondern auch über die sehr gute Resonanz bei seinen Mitgliedern – und natürlich über die Gastfreundschaft des Gärtners Lorenz Schütz.