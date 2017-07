Die Mädchen und Betreuer des Turnvereins Mönchweiler kamen mit einem Rucksack toller Erlebnisse vom Landeskinderturnfest aus Konstanz zurück. Nach einer lustigen Anreise und dem Bezug eines perfekt organisierten Quartiers, stand die große Eröffnungsfeier auf dem Programm. Noch etwas müde starteten die Mädchen am nächsten Morgen in einen aufregenden Wettkampftag. Von 49 startenden Teams konnte die erste Mannschaft den siebten Platz und die zweite Mannschaft den 24. Platz von 58 Mannschaften erringen. Die unzähligen Mitmachangebote und die abwechslungsreichen Vorführungen trugen zum großartigen Erlebnis bei. Natürlich durften die Open-Air-Partys am Abend nicht fehlen. Die Gruppe kam müde, aber glücklich zu Hause an. Foto: Hettich-Marull