Mönchweiler Ein Fest am Wolfsteich

Gut zu tun hatte auch Arnold Schütz vom Schützenhof in Sommertshausen. Er kutschierte zahlreiche Besucher mit seinem zwei PS starken Gespann durch die Landschaft. Am Sonntag war es am einheimischen Musikverein, die Gäste musikalisch zu unterhalten.

Es war – wie immer – ein großartiges Fest am wohl schönsten Festplatz Mönchweilers. Und auch das Jubiläum wurde beim Angelverein gefeiert wie immer: Ohne großes Trara, aber mit jeder Menge guter Laune. Und da waren natürlich auch noch die unzähligen Forellen, die gebacken oder geräuchert auf den Tellern der Gäste landeten. Der Vorsitzende des Angelvereins, Ingo Uetzfeld, und sein Team waren mit dem zweitägigen Jubiläumsfest am Wolfsteich zufrieden und die Gäste dürfen sich schon mal auf den nächsten "Fischerhock" am Wolfsteich im kommenden Jahr freuen – Petri Heil.