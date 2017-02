Mönchweiler Düstere Zottel-Zombies ein Hingucker

Mönchweiler. Selten war die Hütte so voll. Zur späteren Stunde musste man sogar die Türen für weitere Gäste schließen: 400 Gäste und rund 50 Aktive tummelten sich zu der Zeit in der Alemannenhalle.

Auf der Bühne stand in diesem Jahr eine Live-Band mit Stimmgewalt und Unterhaltungspotenzial. Cross-Age sorgte von Anfang an für Partystimmung. Das Publikum wippte, hüpfte und sang lauthals mit. Doch so ganz mussten die Gäste nicht auf die gewohnten Tanzeinlagen der sportlichen Turnvereinsdamen und -herren verzichten. Die jedoch traten dieses Mal nicht auf der Bühne, sondern auf "Augenhöhe" mit dem närrischen Volk vor der Bühne auf. Wer die Vorführung genießen wollte, musste ganz nah ran an das Geschehen. Das tat jedoch der Begeisterung keinen Abbruch – Zugaben waren da selbstverständlich.

Der erste Auftritt gehörte den jüngsten Mädels des TVM, die von Anna-Lena Mischon auf ihren Auftritt vorbereitet wurden. Für sie war es bereits der zweite Auftritt – schon bei der Dorffasnet der Generationenbrücke hatten sie das Publikum begeistert. Zwei weitere Damen-Balletts waren eine Augenweide. Jung und frisch kamen die jungen Damen daher – eine Zugabe wurde lauthals gefordert.