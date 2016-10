Mönchweiler Dorffest wird 2017 wiederbelebt

Mönchweiler. Bürgermeister Rudolf Fluck und Rathausmitarbeiterin Arlene Müller hatten weitere Tagesordnungspunkte mitgebracht: Fluck möchte in Mönchweiler mit den Vereinsvertretern allgemeingültige Richtlinien für Ehrungen und Vereinsförderung entwickeln. Diese, so der Rathauschef, fehlen in der Gemeinde. "Die große Vereinsstruktur erfordert ein konkretes Handlungsniveau."

Man wolle den engagierten Vereinen die Wertschätzung der Gemeinde zeigen. Dazu gehöre auch, dass die Ehrungen in einem anderen Rahmen stattfinden. Er möchte einen Tag der Vereine einführen – und die Blutspender und Vereinsmitglieder nicht mehr in den Neujahrsempfang integrieren. Dabei hat er auch im Auge, den Neujahrsempfang anders zu gestalten – mit externem Redner und möglichst an einem Samstagnachmittag.

Für die Ausarbeitung der neuen Ehrungs- und Förderrichtlinien konnte Fluck Vereinsvertreter des Musikvereins, des Radsportvereins, des Narrenvereins und des Turnvereins für eine Arbeitsgruppe gewinnen. Eine weitere Arbeitsgruppe gibt es zum Thema Dorffest 2017. Hier stellten sich Vertreter von Musikverein, Turnverein, Motorradclub und DRK zur Verfügung. Dieser Arbeitskreis wird Anfang des nächsten Jahres zusammenkommen – der Termin für das Dorffest, das seit einigen Jahren mangels Interesse der Vereine auf Eis lag, steht bereits fest: Am 22. Juli 2017 möchte man in Mönchweiler wieder gemeinsam feiern.