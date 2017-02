Mönchweiler Direkt statt über teure Zwischenhändler

16 Frauen freuten sich in gemütlicher Runde auf den gemeinsamen Genuss und ließen sich von Monika Bamberger, Mitarbeiterin des Eine Welt Ladens in Villingen erzählen, was es denn mit dem "Fairen Handel" auf sich hat.

Die Organisatorinnen vom Forum Mönchweiler hatten sich große Mühe gegeben, die Zutaten zum Frühstück möglichst nachhaltig, ökologisch, saisonbedingt und fair einzukaufen – manchmal gar nicht so einfach. Wichtig sei, darauf zu achten, dass die Produkte so gehandelt werden, dass die Produzenten auch davon leben können. Dass genau das nicht immer der Fall ist, und was man dagegen tun kann – Monika Bamberger gab einen tieferen Einblick in die Thematik "Fair Trade". Handel direkt mit dem Produzenten, ohne teure Zwischenhändler, die Ablehnung von Zwangs- und Kinderarbeit – geprüft durch regelmäßige Kontrollen gehören genauso dazu, wie Transparenz für Produzenten, Händler und Endverbraucher. Denn wer soll sich in dem Dschungel undurchsichtiger Bezeichnungen noch auskennen? Deshalb gab es von Monika Bamberger auch wichtige Hinweise auf die verwendeten Gütesiegel und worauf man sonst noch achten sollte. Mit dem Vorsatz, in Zukunft noch bewusster einzukaufen, dabei die Produkte der Saison zu bevorzugen und vor allem von allem weniger zu konsumieren – dabei aber auf Qualität zu setzen – endete ein der Vormittag.