Schon die ganze Woche wurde in der Gemeinschaftsschule in Mönchweiler fleißig gelesen. Im Rahmen der Frederick-Tage kürte ab Klassenstufe fünf jede Klasse die zwei besten Vorleser. Für die wurde es am Freitag ernst: Vor "großem Publikum" in der neuen Mensa der GMS wurde ihre Leistung von einer aus Pädagogen und Schülern bestehenden Jury bewertet und die Schulsieger ermittelt. Natürlich spielte hie und da auch die Nervosität eine große Rolle – wann liest man schon mal vor so vielen Menschen. Luca Oehler aus der Klasse 6a hatte am Ende die meisten Punkte erreicht und wurde mit Urkunde und Gutschein belohnt. Marius Müller-Kauter (6a) und Daria Kramer (5b) folgten auf den Rängen zwei und drei. Die Schüler der Klassen sieben bis neun schlossen sich mit ihrem Wettbewerb an – und präsentierten zum Teil sehr anspruchsvolle Texte. In der Klasse neun hatte man sich auf Poetry Slam-Texte konzentriert – und traf auf sehr lebendige, wortgewaltige Poeten. Nathan Hoffmann aus Klasse sieben zeigte im Finale eine souveräne Leistung und gewann den Vorlesewettbewerb vor Michelle Gieracz (Klasse acht) und Joel Wolfsperger (Klasse acht). Unterstützt wurde die GMS von der "Buchhaltestelle" in Villingen, die Bücher zur Verfügung stellte. Insgesamt hatten sich 20 Schüler für das Finale qualifiziert. Foto: Hettich-Marull