Mönchweiler Den Ort mit den eigenen Gedanken formen

In einem ersten Schritt soll dann eine Haushaltsbefragung wichtige Erkenntnisse zur Entwicklung bringen. Die Ergebnisse werden den Schwerpunkt der zukünftigen Gemeindepolitik bilden. "Mönchweiler hat Stärken, die wir erkennen und gemeinsam weiterentwickeln müssen", weiß Bürgermeister Rudolf Fluck.

Klar ist für ihn auch, dass die Gemeinden mit sinkenden Einwohnerzahlen und einem hohen Anteil an älteren Bürgern ganz neue Strategien im Bereich der Generationenpolitik entwickeln müssen. Viele ältere Mitbürger möchten so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben – Lebensqualität im Alter mit Aktivitäten, Autonomie und sozialer Teilhabe spielen da eine große Rolle. Da jede Lebenssituation im Alter anders ist, verlangt sie möglichst flexible Lösungen. Hier sieht Fluck noch Entwicklungspotenzial in Mönchweiler.

Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren viel für die Infrastruktur getan. Durch den exzellenten Schulstandort und das neue Kinderhaus ist die Gemeinde bei Familien beliebt. Damit das aber so bleibt, darf die Gemeinde nicht verharren, sondern muss sich auch in anderen Bereichen kontinuierlich weiterentwickeln. Das Gemeindeentwicklungskonzept ist hierbei die große Chance für den Bürger, sich aktiv an dieser Entwicklung zu beteiligen.