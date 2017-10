Mönchweiler Das Abenteuer Wald

Tobias Kammerer, Regina Weisser und Roswitha Maier vom Kinderhaus begleiteten die Schar in den Wald. Dort, so versprach Förster Peter Gapp, gäbe es viel zu sehen, zu hören und zu erzählen. Welche Tiere überwintern bei uns im Schwarzwald? Und wenn es kalt wird – wo leben sie dann, was fressen sie? Fragen stellen war ausdrücklich erwünscht und andererseits hatten die Kinder auch schon viele Antworten parat.

Das Eichhörnchen legt für den Winter Vorräte an – wenn es aufwacht und hungrig ist, sucht es seine Verstecke auf, isst sich satt und schläft wieder weiter. Gapp erklärt, warum man zum Beispiel in einem Ameisenhaufen nicht herumstochern soll: "Sonst dringt das Wasser in die Wohnstube der Ameisen ein – das Nest stirbt ab." Weiter ging es zum spannenden Rundgang auf der Suche nach Tierspuren. Die Kinder hatten mit ihren Papas eine Menge Spaß im Mönchweiler Wald.