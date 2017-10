Mönchweiler Bunte Laube wartet

Mönchweiler (mhm). Am Samstag, 21. Oktober, feiert der Musikverein Mönchweiler in der Alemannenhalle ab 18 Uhr wieder sein Weinfest mit Musik und Köstlichkeiten aus der Küche. Bei badischem Flammkuchen, Käsevariationen "Us em Ländle" und vor allem leckerem Badischem Wein möchten die Musiker mit vielen Gästen feiern.