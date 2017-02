Mönchweiler Bürgermeister übernimmt Vorsitz

Mönchweiler. Als neuer Bürgermeister der Gemeinde Mönchweiler ist dieser Schritt für Fluck selbstverständlich – ihm liegt die Feuerwehr sehr am Herzen. Mit dem Förderverein gebe es, so Fluck, eine sehr sinnvolle Einrichtung, die man unbedingt weiter voranbringen müsse.

Für Scheerer geht ein langjähriges Engagement zu Ende, an das er sich "gerne erinnern wird". Die Jahre haben ihm, so betonte Scheerer, sehr viel Spaß gemacht – er werde den Verein und seine Mitstreiter vermissen. In diesen 16 Jahren habe man die Freiwillige Feuerwehr Mönchweiler bei der Anschaffung zahlreicher Ausrüstungsgegenstände außerhalb des Feuerwehretats unterstützt.

