Mönchweiler Bürgermeister sieht in Bürgerbeteiligung großes Potenzial

Auf ein ereignisreiches Jahr könne die Gemeinde zurückblicken. "Am 3. April haben Sie sich im zweiten Wahlgang für mich als neuen Bürgermeister der Gemeinde entschieden", richtete er das Wort auch an die Bürger der Gemeinde. "Das Wahlergebnis ist für mich Ansporn und Mahnung zugleich – ich hoffe, Sie durch meine Arbeit in den kommenden Jahren überzeugen zu können". Für ihn habe mit dem Amtsantritt ein neuer Lebensabschnitt begonnen.

Ihm sei in den vergangenen Monaten wichtig gewesen, die Menschen der Gemeinde mit ihren Erwartungen, Wünschen und Vorstellungen kennenzulernen. Insbesondere die Mitwirkung und Beteiligung der Bürgerschaft an der Kommunalentwicklung werde für ihn wichtig sein. "Das Amt bedeutet eine große Verantwortung und ich bin mir dieser Verantwortung Ihnen gegenüber sehr bewusst", erklärte Fluck.

Wichtige Aufgaben wurden bereits angegangen – Schulmensa, Kinderhaus und WohnPark stehen oben auf der Agenda. Laufe alles planmäßig, könne nach der Inbetriebnahme der Mensa und des Kinderhauses der WohnPark im August 2017 bezugsfertig sein.