Mönchweiler Bürger gestalten ihre Zukunft mit

Mönchweiler. Gemeinsam mit der "STEG Stadtentwicklungsgesellschaft" hat die Gemeindeverwaltung in Mönchweiler einen Fragenkatalog entwickelt – zur zukünftigen Entwicklung der Gemeinde. Die Fragebögen gehen in der kommenden Woche an alle Haushalte in Mönchweiler.

Jeder Haushalt erhält zwei Fragebögen, bei Bedarf kann auf dem Rathaus nachgeordert werden.

Ab dem 22. Dezember können diese auch auf der Homepage der Gemeinde heruntergeladen werden. Rückgabetermin ist der 16. Januar.