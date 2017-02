Mönchweiler Brotkaugummi für den veganen Duft

Mönchweiler. Das wenigstens behauptete Berta vom Rathaus (Tatjana Kretschmer) beim Zunftabend der Schelbmuler in Mönchweiler. Die geschwätzige Putzfrau fand wohl beim Abstauben und Aufwischen so manches Geheimnis in den Ecken. Bühne frei für ein witziges Programm hieß es dann für die Besucher in der Alemannenhalle. Und die waren zahlreich in die Halle geströmt – die Veranstaltung war ausverkauft. Den Jüngsten im Bunde war es vorbehalten, den Ball zu eröffnen.

Mit ihrer tänzerischen Interpretation von "Zurück in die Zukunft" begeisterten sie das Publikum. Nicht viel Freude hatte Egon (Klaus Zehnder) mit seiner Frau Lisbeth (Ursula Zehnder). Die will ihn einfach nicht schlafen lassen und behauptet: "Do scharret ebbs, ich glaub es isch e Muus!" Einzige Lösung für Egon: Die Bettflucht. Dass er dann allerdings beschließt, als Nervenfutter ein Saitenwürstle ausgerechnet in einer Bettflasche zu erwärmen, war für seine Nerven nicht hilfreich: "Wie krieg ich die do jetzt wieder rus?" Die Mädchen von "Gymdance" aus Niedereschach heizten den Besuchern mächtig ein, danach hatten zwei Jugendliche im Jahr 2025 so ihre Probleme: Die Veganer sind in der Übermacht, Wurst und Fleisch verpönt. Sogar ein Essverbot in geschlossenen Räumen ist in Kraft. "Eigentlich sollte man sich das Wurstessen abgewöhnen – aber die blöden Pflaster helfen nicht".

Und so beschließt man, wenigstens Brotkaugummi zu essen. "Dann riecht man vegan und nicht mehr nach Fleisch". Um die Halle auszulasten hat man in Mönchweiler beschlossen, internationale Veranstaltungen in die Gemeinde zu holen. Die Besucher wurden am Freitagabend Zeuge eines ganz besonderen Wettbewerbs: Die Weltmeisterschaften im Synchron-Haarewaschen. Dabei machten die drei jungen Männer auch vor der Eimerdusche nicht Halt und bescherten den ersten Reihen hautnahe Teilnahme am Wasch-Wettkampf. Klein, aber oho – bei "Bobby und Co." ließen die 80-er grüßen, zumindest vom Knie abwärts. Beim Disco-Füßeln entstand so ein witziges "Zwergen-Ballett".