Mönchweiler Blick ins Berufsleben ab Klasse fünf

Mönchweiler. Das gehört zum aufgestellten Rahmen "Berufsorientierung" an der pädagogischen Einrichtung. Jedes Kind bekommt in dieser Klassenstufe eine Mappe. Deren Inhalt wird im Laufe der Jahre vervollständigt und ergänzt, mit Dingen, die für eine Bewerbung von Bedeutung sein können. So soll eine sinnvolle und durchgängige Berufsorientierung von der fünften bis zur zehnten Klasse stattfinden.

Dabei setzt man bei der GMS Mönchweiler auf eine Kooperation mit zahlreichen Firmen – mit einigen funktioniert dies schon seit vielen Jahren. Im März werden sich in der fünften Klasse die "grünen" Berufe vorstellen. Auszubildende fungieren hier als Ausbildungsbotschafter und vermitteln einen Eindruck von ihrem gewählten Beruf, Fragen der Schüler sind erwünscht. Vorgestellt werden die Berufe Forstwirt, Landschaftsgärtner und Straßenbauer. Die Handwerksberufe stehen in Klasse sechs im Fokus, in Klasse sieben haben sich die Ausbildungsbotschafter der Fachrichtungen Werkzeugmechaniker, Industriemechaniker und Medizinischer Fachangestellter bereits vor wenigen Tagen vorgestellt.

In Klasse acht gibt es zwei Termine – die Botschafter geben Einblicke in den Beruf des Hotelfachangestellten, den Polizeibeamten, einer Fachkraft für Lagerlogistik, den Fachinformatiker, Speditions- oder Industriekaufmann. In Klasse neun wird es dann ganz praktisch: Ein Leistungskurs Metall in Kooperation mit der Firma Weißer und Grießhaber, oder über die offene Bürgerschule ein Leistungskurs Elektronik sind möglich.