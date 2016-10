Mönchweiler Blick hinter Firmenkulisse geworfen

Geschäftsführer Jörg Wisser und Susanne Wisser führten die Besucher durch die Firma, informierten über die Produktion der Spezialarmaturen und die Entwicklungen des Betriebes. Die Spezialarmaturen werden unter anderem in der Chemie, Petrochemie, Pharmazie, Papierindustrie, Lebensmittelproduktion, in Kohle- und Kernkraftwerken eingesetzt.

Mit rund 100 Mitarbeitern werden am Standort Mönchweiler die Spezialarmaturen konstruiert, produziert und vertrieben. AZ folgte früh seinen international agierenden Kunden in die Wachstumsmärkte. Neben dem Stammsitz in Mönchweiler stellt die AZ-Gruppe in Brasilien, China und Südafrika mit rund 400 Mitarbeitern ihre Armaturen her.

Landrat Sven Hinterseh zeigte sich nicht nur vom Betrieb und den Produktionsabläufen beeindruckt, sondern begrüßte insbesondere auch die hohe Innovationsfähigkeit des Mönchweiler Unternehmens.