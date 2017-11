Mönchweiler Blick fällt auf 125-jährige Geschichte

Für die normal anfallenden Pflegeleistungen tritt die Kranken- oder Pflegeversicherung ein – kommt es jedoch mal zu besonderen Leistungen oder Anschaffungen, können diese für bedürftige Menschen vom Förderkreis in Einzelfällen übernommen werden. Dieses Jahr feiert der Kreis in Mönchweiler nun sein 125-jähriges Bestehen. In frühen Jahren nach der Gründung haben in Mönchweiler unterschiedliche Schwestern Dienst getan. Begonnen hatte alles am 1. Februar 1892 mit Schwester Wilhelmine Dunke. Viele Mönchweiler Bürger erinnern sich noch an Kinderschwester Marie Riemensberger, die 1963 nach Mönchweiler kam. Bis 1981 übernahmen Schwestern aus dem Diakonissenhaus Karlsruhe-Rüppur den Dienst in Mönchweiler.

Ab 1995 wirkten drei Pflegekräfte im Verbund mit der Diakoniestation in Villingen. Seit 2012 hat Mönchweiler keine eigenen Pflegekräfte mehr, sondern wird von der Diakoniestation Villingen-Schwenningen versorgt.

Günter Sänger, kaufmännischer Vorstand der Diakoniestation VS, war zum Jubiläumsgottesdienst in die Antonius-Kirche nach Mönchweiler gekommen. Er überbrachte die Glückwünsche zum Jubiläum und dankte den vielen Ehrenamtlichen für ihr Engagement.