Mönchweiler Besucherandrang überrascht Bauherren

Durch die Tiefgarage ging die Besichtigungstour in die Pflegewohngruppe mit zwölf Zimmern mit Nasszelle und einen großen Aufenthaltsraum. Wer hier einzieht und Pflege braucht, dem steht es frei, welchen Pflegedienst er beauftragt. Die Gemeinde wird mit einem von ihr ausgewählten Pflegedienst zusammenarbeiten, an diese Auswahl sind jedoch die Bewohner nicht gebunden. Man werde, so Fluck den Bewohnern jedoch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Neben der Pflegewohngruppe wird im Erdgeschoss auch der Bereitschaftsdienst untergebracht, der 24 Stunden erreichbar sein wird.

Weiter ging es in das zweite Obergeschoss, wo die in Gruppen geführten Bürger einen Blick in die Wohnungen werfen konnten. Bei den größeren gefiel vor allem der in die Wohnung integrierte Abstellraum – dafür erhalten die kleineren Wohnungen einen Kellerraum im Geschoss der Tiefgarage. Die Wohnungen wurden genauestens unter die Lupe genommen und vermeintliche Schwachstellen sofort ausgiebig diskutiert.

Aufenthaltsraum kommt an

Und es ging noch eine Etage höher – auf große positive Resonanz stieß bei den Besuchern der Aufenthaltsraum mit den großen Glasfronten. Eine Frage konnte jedoch noch nicht beantwortet werden: Was soll das Wohnen im WohnPark denn am Ende kosten? Bürgermeister Fluck betonte, dass man auf eine gute Entscheidung im Sinne der Bürger seitens des Gemeinderates hoffe. Man werde die Kosten für den Bau des WohnParks nicht kostendeckend auf die Mieter umlegen können.

Der Gemeinde liegen laut Aussagen der Verwaltung schon 21 Anfragen interessierter Bürger vor – das Interesse ist groß, schließlich hat man in der Gemeinde schon lange auf diese Umsetzung gewartet.