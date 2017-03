Eindrucksvoll leistete die Freiwillige Feuerwehr Mönchweiler gestern bei der Firma Zeyko in Mönchweiler ihre Monatsprobe. Zwei Gruppen hatten ganz unterschiedliche Aufgabenstellungen zu bewältigen – im Wechsel nahmen insgesamt 27 Wehrleute die Probe in Angriff. Angenommen wurde unter anderem ein Unfall mit einem Stapler. Mit pneumatischem Gerät musste eine Person, die unter dem Stapler eingeklemmt war, gerettet werden. Gleichzeitig wurde ein Sichtschutz aufgebaut, um Schaulustigen den Blick auf den Verunglückten sowie die Unglücksstelle zu verwehren. Die zweite Gruppe hatte die Aufgabe, einen Löschangriff mit offener Wasserentnahmestelle auf ein Spanplattenlager im Freien durchzuführen. Der neue Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mönchweiler, Gerd Wimmer, zeigte sich von der Beteiligung an der Monatsprobe beeindruckt. "Ich muss lange zurück denken, dass alle Sitzplätze unserer Fahrzeuge (insgesamt 27) bei einer Probe besetzt waren", freute sich der Kommandant – so könne es gerne weitergehen. Foto: Hettich-Marull