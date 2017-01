Mönchweiler B-Junioren sind das Aushängeschild

Mönchweiler. Der Beginn des Ehrungsmarathons oblag dem Roten Kreuz, das die Mehrfach-Blutspender würdigte. Jürgen Lehmann in Vertretung des Vorsitzenden Hartmut Hornstein erinnerte daran, dass Blut ein ganz besonderer Saft sei, der nicht künstlich hergestellt werden könne.

Rund 3000 Konserven würden allein in Baden-Württemberg täglich gebraucht für schwer erkrankte, operierte oder auch durch Unfälle verletzte Menschen. Gemeinsam mit Sandra Banschbach überreichte er die Urkunden. Für 100 Spenden wurde Detlef Schubert geehrt, 50 Mal gaben Martin Kühnle und Robert Springmann einen Teil ihres Blutes. Annemarie Kieninger und Andreas Leitnerwurden 25 Mal zur Ader gelassen, immerhin bereits zehn Spenden leisteten Mario Husseck, Theresia Klug, Markus Müller, Ina Pitkowski und Ursula Zehnder.

Die Tischtennisspieler konnten mit der Rollstuhl-Sportlerin Gudrun Högemann eine Baden-Württembergische Meisterin und eine erfolgreiche Teilnehmerin an Deutschen Meisterschaften ehren. Lennart Grünig ist Bezirksmeister Jungen, und gemeinsam mit Adrian Musa erreichte er diesen Platz auch im Doppel. Pascal Koch wurde Bezirksmeister bei den Herren und mit Manfred Görlinger auch im Doppel. Die B-Junioren, eine Spielgemeinschaft mit dem benachbarten FC Viktoria Peterzell, sind ein echtes Aushängeschild für den Fußballclub Mönchweiler, wie der geschäftsführende Vorsitzende Matthias Storz erklärte. Meisterschaft und zweiter Platz in der Hallenrunde, Bezirkspokalsieger und Favoritenschreck in der Südbaden-Pokalrunde, das lässt sich sehen. Bestens vorbereitet wurden die jungen Kicker von ihren Trainern Holger Müller und Kevin Hinrichs.