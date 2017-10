Mönchweiler Ausgezeichnete Läufer

In der Mitteldistanz in Gundelfingen gewannen Chiara Kagelmacher (D14) und Lars Maiwald (H18) in ihrer Altersklasse die Goldmedaille. Ilse Maiwald konnte sich über eine Bronzemedaille freuen. Alex Bernardin belegte in der Rahmenklasse H19 den zweiten Platz.

Erfolge bei Langdistanzen

Über die Langdistanz in Ohlsbach erreichte Lars Maiwald mit seinem dritten Platz erneut das Treppchen, das Chiara Kagelmacher als Vierte in ihrem Rennen knapp verpasste. Wolfram Maiwald (H45) belegte über die Distanzen die Ränge fünf und neun, Klaus Schuh (H55) kam als Zehnter und Neunter ins Ziel.