Alle paar Jahre veranstaltet die Familie Kurz aus Mönchweiler ein Familientreffen, zu dem Mitglieder aus nah und fern kommen. In diesem Jahr machten sie einen Ausflug, der mit 36 Personen nach Baden-Baden führte. Mit der Standseilbahn fuhren die Familienmitglieder auf den Hausberg Merkur. Dort verweilten sie, schauten den Gleitschirmfliegern zu, die sich zu Meisterschaften getroffen hatten, oder bestieg den Aussichtsturm, von welchem sie einen grandiosen Blick in die Ferne genossen. Bei einer Stadtrundfahrt mit der Citybahn lernten die Familienmitglieder das schöne Baden-Baden kennen. Zum Abendessen kehrten sie ins Hotel Zuflucht an der Schwarzwald-Hochstraße ein. Die weiteste Anreise hatten Nick aus New Jersey (USA), die Heinzmanns aus Hessen und Frank aus Heilbronn. Foto: Familie Kurz