Mönchweiler Ausdrücklicher Dank

Der Vorsitzende Horst Mantel (Mitte) und seine Vorstandsmitglieder dankten Gudrun Giesler noch einmal ausdrücklich für ihre unzähligen geleisteten Arbeitsstunden an der viel gelobten Vereinschronik. Und die ist ab sofort in "Ute’s Lädele" in der Mönchweiler Herdstraße für fünf Euro zu erwerben.