Mönchweiler Auf geht’s! Mönchweiler steckt so voller Tatendrang

Bürgermeister Robert Fluck richtete einen leidenschaftlichen Appell an die Anwesenden dabei zu sein, wenn die Zukunft des Dorfes gestaltet wird. Dies betreffe die Gebäude im Sanierungsgebiet ebenso wie die Ortsentwicklung, also das Gemeindeentwicklungskonzept Mönchweiler. "Man spürt heute deutlich, dass die Entwicklung kleinerer Gemeinden im Zentrum der politischen Diskussion angekommen ist." Marode Straßen und Abwasserkanäle, Innenentwicklung, Gewerbeansiedlungen, Neuschaffung von Wohnraum, Nahversorgung, Schule und Kindergarten, ärztliche Versorgung, Vereinsstrukturen und nicht zuletzt die Demografische Entwicklung seien heute vielerorts große Problemfelder. So wurde in den vergangenen Jahren vielerorts zu wenig für den Erhalt der örtlichen Infrastruktur getan. "Wir können uns glücklich schätzen, dass wir in den vergangenen Jahren gerade im Bereich der Schule und dem Kindergarten sehr viel getan haben", gab der Bürgermeister zu bedenken. Nun solle gegen Verfall und Verödung vorgegangen werden.

Gaby Pietzschmann von der Stadtentwicklungsgesellschaft (STEG) machte klar, dass auch in Mönchweiler bei Privatgebäuden im Sanierungsgebiet Ortsmitte zu wenig für den Erhalt getan wurde. Die Gemeinde selbst wolle für sich und ihre Gebäude sorgen, zugleich aber sollen im Sanierungsgebiet auch Bürger die Möglichkeit erhalten, ihre Häuser zu modernisieren.

Das Programm laufe seit 2014 und soll bis Ende 2022 abgeschlossen sein, eine Verlängerung um zwei Jahre sei problemlos möglich. Die Sanierung des Rathauses, eventuell nötige Erschließungsstraßen, Baulückenschließung an der Hindenburgstraße und die Neugestaltung des Ortseingangs aus Richtung Königsfeld seien Projekte der Gemeinde. Daneben sei die Kommune bereit, Geld auch für private Maßnahmen in die Hand zu nehmen.