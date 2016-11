Mönchweiler Auf dem Holzmarkt sieht es gut aus

Mönchweiler. Bernhard Hake vom Staatlichen Forstamt und Peter Gapp, Revierleiter im Mönchweiler Wald, brachten positive Zahlen zur Gemeinderatsitzung. Mit einem satten Überschuss von rund 80 000 Euro rechnet man im Forstbetriebsjahr 2017. Dem Erlös aus dem Holzverkauf stehen zahlreiche Kosten gegenüber. So fallen allein für die Holzfällung und Aufbereitung Kosten von rund 70 000 Euro an. Geplant ist ein Einschlag von rund 3000 Festmeter Holz, dabei rechnet man mit einem Durchschnittserlös von rund 75 Euro pro Festmeter. Mit 22 000 Euro schlagen die Forstverwaltungsbeiträge an den Kreis – für Beförsterung und Wirtschaftsverwaltung kräftig zu Buche. Auch für die Jungbestandspflege muss mit rund 10000 Euro eine Menge Geld in die Hand genommen werden. 6000 Euro sind für die Wegeunterhaltung vorgesehen. Bernhard Hake hofft, dass der Wald 2017 nicht durch den trockenen Spätsommer 2016 leidet. Die Borkenkäfersituation muss genau beobachtet werden. Das Jahr 2016, so Hake, war ein Jahr der Extreme: Das feuchte Frühjahr hatte nach einem trockenen Herbst und milden Winter der Käferabwehr gut in die Karten gespielt.