Mönchweiler Arme Kinder mit Schuhkarton erfreuen

Finanziert wird die Aktion ausschließlich aus Spenden. In die Pakete dürfen nur neue Waren eingepackt werden. Das ist für manche Spender unverständlich. Dagmar Gogolok erklärt es so: "Das wird nicht vom Organisator gefordert, sondern von den Zollbestimmungen und den Verwaltungen beeinflusst." Ebenfalls Vorsicht ist bei Süßigkeiten geboten: Geliermittel, wie in Gummibärchen oder Schokoladen mit "stückigen Füllungen", sind nicht erlaubt. Vollmilchschokolade und Bonbons jedoch schon.

Empfohlen wird eine Mischung aus Kleidung, Hygieneartikel wie Zahnbürsten, Zahnpasta und Ähnlichem, Spielzeug, Süßigkeiten und Schulsachen. "Ganz besonders wichtig wäre, wenn sich die Menschen mit acht Euro an den hohen Transportkosten beteiligen würden." Da kommen nämlich jedes Jahr besonders hohe Ausgaben auf die Organisation zu.

Die Spende ermöglicht weitaus mehr, als den verlässlichen Transport der Geschenke an die Kinder. Sie hilft, Schulung und Koordination tausender Ehrenamtlicher umzusetzen. In Mönchweiler können die liebevoll beklebten und gepackten Kartons – oder einfach lose Geschenke – ab November entweder bei Dagmar Gogolok in der Friedhofstraße 14 in Mönchweiler oder bei Toni Hager in der Fichtenstraße 21 in Mönchweiler abgegeben werden.