Mönchweiler Anwohner der Hebelstraße sind empört

Die Anwohner der Hebelstraße haben Einwände gegen die Planung, die Buslinienführung 265 möglicherweise durch die Hebelstraße zu führen und fordern erneute Geschwindigkeitsmessungen in dieser Straße. In einem Brief an Bürgermeister Rudolf Fluck und den Gemeinderat heißt es unter anderem: "Wie bekannt ist, bestehen gegen die Planung, die Buslinienführung 265 durch die Martin-Luther-Straße zu führen, Einwände. Wie wir erfahren haben, soll es nun Überlegungen geben, die Buslinie durch die Hebelstraße zu führen. Wir sprechen uns gegen diese Planung aus folgenden Gründen aus: Wir finden es nicht in Ordnung, dass die Anwohner der Hebelstraße gegen die Anwohner der Martin-Luther-Straße ausgespielt werden." Schon jetzt bestehe eine gefährdende Verkehrssituation durch Raser. Kinder und Senioren seien besonders gefährdet.

"Wir wohnen in einem Wohngebiet, in dem sich sowohl die jüngere als auch die ältere Generation wohlfühlt. Diese ›Lebensqualität‹ möchten wir weiter jeden Tag erleben." Erneute Geschwindigkeitsmessungen in der Straße seien notwendig. "Eine Verschärfung der Situation durch eine Buslinie halten wir für kontraproduktiv", so die Anwohner, die verschärfte Bedingungen durch parkende Autos im Winter geltend machen. Unterstützt werde eine größere Haltestelle auf Höhe des Kriegerdenkmals. Beigefügt ist dem Schreiben eine Unterschriftenliste.