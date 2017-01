Mönchweiler Angler feiern dieses Jahr zwei Tage lang

Mönchweiler (mhm). Insgesamt zufrieden zeigt sich das Vorstandsgremium über das abgelaufene Jahr. Die Situation bei den Weiherwiesen habe sich verbessert, die Wasserqualität im Wolfsteich ebenfalls. Dem Jubiläumsanlass angemessen, wird der Fischerhock dieses Jahr auf zwei Tage ausgedehnt. Während am Sonntag, 2. Juli, der ganztägige Hock am Teich mit den beliebten Backforellen stattfindet, gibt es am Samstag, 1. Juli, Abendprogramm mit Musik (ausführlicher Bericht folgt).