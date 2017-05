Mönchweiler Anderen Menschen eine Freude bereiten

14 Fahrer zählt die neue Regionalgruppe – sie möchten benachteiligten Kindern und Menschen mit Handicap einen Augenblick der Freude schenken. Keine Rolle spielt dabei die Art der Benachteiligung – sei sie gesundheitlich, finanziell oder sozial bedingt. Deutschlandweit zählt die Initiative weit über tausend Fahrer. Bei zahlreichen Events wurde bereits mehreren tausend Menschen mit den Fahrten eine große Freude bereitet und neuer Lebensmut geschenkt.

Nun soll das auch in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg fortgeführt werden. Jens Kölz und Andreas Hofelich sind begeisterte Quadfahrer und stellen sich gerne in den Dienst der guten Sache. Schließlich, so erklären die beiden, müsse man dankbar sein, wenn es einem gut gehe – ein wenig davon wollen sie nun abgeben.

Interessengemeinschaft übernimmt Kosten und stellt Ausrüstung