Mönchweiler Am Ende gibt es zum Dank ein Kuscheltier

Mönchweiler (mmh). Zauberische Missgeschicke mit Ansage, ein Modellflugzeug und ein gebrochenes Herz, eine Katze mit Mickey-Mouse-Abo und jede Menge Spaß am Nonsens: Frank Stark, alias Harry Zapp, Funpädagoge in der Nachsorgeklinik Tannheim, Autor, Clown und Zauberer, erfreute das Publikum in Mönchweiler mit einem Ausflug in die Mysterien der Magie und der Clownerie.