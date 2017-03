Mönchweiler Alle Details gibt’s auf einen Blick

Mönchweiler. Auf Schautafeln, Karten und Beschreibungen stellt sich das Großprojekt in den Räumen im Obergeschoss des Rathauses dar. Denn Mönchweiler ist seit einem generellen Gemeinderatsbeschluss vom April 2016 mit dabei. Damals hatten die Gemeinderäte einstimmig die Planung und Umsetzung des Projekts auf der Gemarkung genehmigt. Außerdem wurden für das Projekt gemeindeeigene Flächen zur Verfügung gestellt – all das natürlich nur in Abstimmung mit den Bewirtschaftern der Fläche.

Die Ausstellung soll nun die Bürger der Gemeinde detailliert über die Planung informieren und für die Wichtigkeit des Großprojekts werben. Die Baar ist Übergangsbereich zwischen dem Schwarzwald im Westen und der Schwäbischen Alb im Osten. Eine Vielfalt an Böden ist hier zu finden, kontinentales Klima herrscht in den Höhenlagen zwischen 650 und 800 Metern. Auf der Baar liegen auch die Quellbereiche von Donau und Neckar. Diese Rahmenbedingungen ließen unterschiedliche Ökosysteme entstehen.

Für den Biotopverbund ist die Baar von großer Bedeutung. Das ist auch das Hauptaugenmerk in den Planungen des Landratsamtes, wie Projektleiter Thomas Kring berichtet. Seit langem werden diese Naturschutzprojekte vom Bund großzügig gefördert und auch das Land gibt Gelder dazu frei. Bei der Umsetzung kommen so stolze 90 Prozent Förderung zusammen. Die Maßnahme in Mönchweiler umfasst rund 121 Hektar Fläche – vom Gaienbühl bis zum Mönchsee-Rohrmoos.