Mönchweiler Alemannenhalle wird Weinlaube

Die Alemannenhalle erinnerte an eine Weinlaube, Wände und Tische waren herbstlich dekoriert, die Küche bot badische Spezialitäten und am Weinstand wurden edle badische Weine ausgeschenkt. Selbst die aus der badischen Weinhochburg Oberkirch stammenden Gäste des Musikvereins Bottenau fühlten sich im Schwarzwald "wie zu Hause". Sie waren nur einer der musikalischen Leckerbissen des Abends. Zunächst sorgte der Musikverein Mönchweiler für gute Stimmung an den Tischen, dann gab es einen unvorhergesehenen Überraschungsauftritt: Matthias Schäuble, Musiker des Musikvereins Mönchweiler, bekam Besuch aus seiner ehemaligen Heimat Waldshut. Eine Abordnung der dortigen Stadtmusik bedankte sich auf diesem Weg dafür, dass Schäuble viele Jahre lang dem Verein treu geblieben war und einmal in der Woche den weiten Weg zur Probe auf sich genommen hatte. Nach dem Auftritt des Musikvereins Bottenau, der ebenfalls musikalische Grüße aus dem Süden Baden-Württembergs mit gebracht hatte, sorgten die "Saustallmusikanten" aus Dauchingen für beste Stimmung. Die Formation aus jungen Musikern – und einer Musikerin – verschiedener Vereine in der Region bewies musikalisches Können und jede Menge "Luft" bis spät in die Nacht. Das Weinfest des Musikvereins hat sich mittlerweile zu einer richtigen Traditionsveranstaltung gemausert, die Halle war gut gefüllt.