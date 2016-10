Mönchweiler Abschied aus Rathaus

Den Spruch eines unbekannten Verfassers hatte sich Bürgermeister Rudolf Fluck ausgewählt, um der scheidenden Mitarbeiterin am Ende zuzurufen: "Wir wünschen Ihnen mit frohem Mute für die Rente alles Gute."

In den vergangenen 37 Jahren hatte sie sich in den Dienst der Gemeinde gestellt. "Ich habe sie in meiner kurzen Zeit hier im Rathaus als eine sehr angenehme und ruhige Mitarbeiterin wahrgenommen, die von allen Kollegen sehr geschätzt wurde", lobte Fluck.

Ein Blick auf das Arbeitsleben von Anita Kayan-Zimmermann offenbare, dass sie nach dem Besuch der kaufmännischen Schule im Jahre 1970 als Stenotypistin bei der St. Georgener Firma Dual begonnen habe und 1977 als kaufmännische Angestellte zur Albert-Schweitzer-Klinik in Königsfeld gewechselt sei. Im April 1979 habe sie sich bei der Gemeinde beworben und zunächst bei der Gemeindekasse begonnen. Nur zwei Jahre später sei sie stellvertretende Kassenleiterin geworden. 1995 sei sie ins Rechnungsamt gewechselt und wurde später zur Leiterin der Gemeindekasse ernannt, ein Amt, das sie bis zu ihrem Übergang in den Ruhestand innehatte.