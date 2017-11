Mönchweiler Abenteuerliche Reise nimmt weitere Etappe

Die Route durch Sichuans Bergregionen zeigt die Grenzen der Navigation des GPS-Gerätes auf – oft fahren Ummenhofers mit ihrem Gefährt über enge Passstraßen, ohne wirklich weiter Richtung Süden zu kommen. Doch dabei gibt es auch überraschende Begegnungen. Ein chinesischer Stadtbeamter weist den einmal mehr Gestrandeten einen Standplatz mitten in der Stadt an. Am nächsten Morgen erscheint er mit einer englisch sprechenden Dolmetscherin und Maisgebäck als Willkommensgruß. Mit ihrer Hilfe setzen Ummenhofers ihre Fahrt fort.

Mehr als zwei Dutzend Minderheiten besiedeln die Provinzen Sichuan und Yunnan – allen voran die Yi, die durch ihre farbenprächtigen Trachten herausstechen. Sie leben zum größten Teil in den Bergdörfern und treiben Landwirtschaft – auch den Anbau tropischer Früchte. Der geerntete Mais wird an Balkonen und Brüstungen zum Trocknen aufgehängt. In der Nähe der Provinzhauptstadt Yunnans, Kunming, durchforsten Ummenhofers ausgiebig den Steinwald von Shilin. Hier türmen sich zahllose Felsformationen in einem Karstgebiet riesigen Ausmaßes auf. Auf einem Stellplatz in der Nähe des Steinwaldes machen die Reisenden erst einmal ein paar Tage Urlaub von den Strapazen der bisherigen Reise.

Einheimische unterhalten mit einer Folkloreaufführung, die Stellplatzbetreiber bauen rund um den Platz Gemüse an. Zwei Riesenzucchini landen als Geschenk in der Pfanne im Wohnmobil. Kunming, rund 2000 Meter hoch gelegen, gilt bei den Chinesen als die Stadt des "ewigen Frühlings", liegt sie doch schon recht nahe am nördlichen Wendekreis.