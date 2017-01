Mönchweiler 63 Mitglieder unterzeichnen Satzung

Mönchweiler. Worauf Armin Frank jedoch nicht vorbereitet war, und was er mit Freude zur Kenntnis nahm, waren die vielen Menschen, die zur Gründungsversammlung gekommen waren. 63 Gründungsmitglieder zählte man am Ende der Veranstaltung, die auch die neue Satzung des Bürgervereins Generationenbrücke unterschrieben hatten.

Als Versammlungsleiter wurde Dieter Schneider gewählt, dessen Hauptaufgabe es war, den Anwesenden die Formulierungen der Satzung näherzubringen. Dass die Satzung gut vorbereitet war, zeigten die wenigen Fragen und Einwendungen.

Der Hauptgrund, so Schneider, nun einen Verein zu gründen, lägen in der Haftungssicherheit der Aktiven im Verein. Einfach und unkompliziert habe man sie – federführend Gunter Steidinger – aufgesetzt. Allerdings unterscheide sie sich in zwei Punkten von anderen Satzungen. Zum einen gibt es keine Verpflichtung, Mitgliedsbeiträge zu bezahlen. Zum anderen regeln die drei Vorstandsmitglieder ihre Aufgabenverteilung im Innenverhältnis.