50 Jahre nach der Hauptschul-Entlassungsfeier trafen sich 14 "Schüler" der Jahrgangsklasse 1951 kürzlich zu einem Ausflug. Der führte bei schönem Herbstwetter mit dem Bus nach Bad Buchau am landschaftlich wunderschönen Federsee. Anschließend ging es weiter nach Warthausen, wo bereits die historische Öchslebahn auf die Gruppe wartete. Am Ziel in Ochsenhausen nahm man bei zünftiger Blasmusik das Abendessen ein, bevor es wieder zurück nach Warthausen ging. Begleitet von einigen Gesängen im Bus traf man nach Mitternacht wieder in Mönchweiler ein. Foto: Hettich- Marull