Mönchweiler 29 Interessenten für 14 Wohnungen

Denn eins steht fest – alle Interessenten auf der vorliegenden Liste wird man nicht berücksichtigen können. Die Liste umfasst 29 Interessenten – zur Verfügung stehen 14 Wohnungen. In nicht-öffentlicher Sitzung fällte der Gemeinderat laut Bürgermeister Rudolf Fluck, der gestern über Inhalte der nicht-öffentlichen Sitzung Auskunft gab – eine "politische Entscheidung". Für die 14 Wohnungen will man eine Kaltmiete von 9,50 Euro pro Quadratmeter verlangen. Hinzu kommen Nebenkosten wie Hausmeisteranteile, Heizung und andere Verbräuche und gewünschte Betreuungsangebote.

Am 16. März werden von Seiten des Gemeinderats die Verteilungskriterien für die Vergabe der Wohnungen festgelegt. Dabei wird der Fokus eindeutig auf Bürger der Gemeinde Mönchweiler gelegt. Wenn alle Beschlüsse gefasst sind, werden an priorisierte Interessenten Informationsmappen verschickt.

In der Pflegewohngemeinschaft liegen die Mietpreise bei 20 Euro pro Quadratmeter. Die Kostenberechnung, welche die Diakonie Schwarzwald-Baar im vergangenen Jahr vorgelegt hat, geht in der Pflegestufe 0 von Gesamtkosten von 2563 Euro aus. Immens hoch, so die Einschätzung von Bürgermeister Fluck. Er habe Sorge, dass man mit diesem Preis nur eine 80-Prozent-Auslastung erreichen kann. Sein erklärtes Ziel: Dieses Zimmer in dieser Pflegestufe für unter 2000 Euro anbieten zu können. Bislang sind noch keine Verträge mit einem Betreiber unterschrieben – die Gemeinde hält sich offen, noch andere Angebote einzuholen.