Mönchweiler 26 Stände mit Kulinarik und Kunsthandwerk

Die Narrenzunft Schelbmuler sorgt am Samstag in der Halle für die Bewirtung der Gäste, am Sonntag übernimmt dies der Kaninchenzuchtverein. Der Musikverein bewirtet an beiden Tagen wieder vor der Halle.

Die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts sind am Samstag von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.