25 Jahre und (hoffentlich) kein bisschen leise, das ist der evangelische Singkreis der Gemeinde Mönchweiler. Mit einem festlichen Gottesdienst unter der Leitung von Pfarrerin Iris Roland wurde das Jubiläum in der Antoniuskirche gefeiert. Nach einem schwungvollen musikalischen Einzug präsentierten die Sängerinnen und Sänger mit Chorleiterin Corinna Baumgarten eine ansprechende Auswahl an Liedern. Beim anschließenden Stehempfang im Gemeindehaus Arche durfte die Obfrau des Chores, Inge Heim, mit großer Freude unter anderen den ehemaligen langjährigen Pfarrer der Gemeinde, Hans-Rudolf Pfisterer, begrüßen. Der kleine, aber feine Chor wünscht sich für die Zukunft neue Mitsänger und würde sich über Neuanmeldungen freuen. Interessenten können an Probeabenden montags um 18.30 Uhr in die Arche kommen. Foto: Hettich-Marull