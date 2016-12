Mönchweiler 2017 hält viele Begegnungen bereit

Auch die Radsportfreunde aus Mönchweiler lassen das Jahr nicht verstreichen, ohne die Freundschaft mit Chabeuil zu pflegen: Nach den gemeinsamen Touren im vergangenen Jahr im Schwarzwald macht sich 2017 eine Gruppe von acht Fahrern mit dem Cyclo Club Chabeuil auf zu einer Fernfahrt. Start ist am 20. Mai in Barcelonne bei Chabeuil – Ankunft am 28. Mai in Barcelona (Spanien).

Spätestens dann befindet sich die Gemeinde Mönchweiler schon mitten in der Vorbereitung für das große Treffen 2018. Gefeiert wird mit allen Bürgern das "35-Jährige" der Jumelage mit Chabeuil. Mönchweiler möchte als Gastgeber ein ausgelassenes Fest mit den französischen Freunden feiern.

In Mönchweiler ist die Jumelage also sehr lebendig und wird gehegt und gepflegt. Das zeigen auch die vielen privaten Kontakte, die teilweise schon Jahrzehnte bestehen.