Mönchweiler 18 Kilo schwere Kükenhähne erobern die Welt

Gerhard Wisser, der Vater von Jörg Wisser, gründete AZ Armaturen 1963 in Schonach. 1965 entstand der erste Blockhahn. Zwei Jahre später bezog man das erste eigene Firmengebäude. 1968 wurde ein pneumatischer Antrieb entwickelt, der zum Einsatz kommt, wenn mit explosiven Stoffen hantiert wird.

AZ Armaturen sei ein Pionier in der Herstellung von Kükenhähnen mit Teflon-Auskleidung. 1992 ging das Unternehmen nach Mönchweiler, wo heute 110 Mitarbeiter beschäftigt sind. Es gibt aber in vielen Teilen der Welt Außenstellen. Wichtige Unternehmensteile sind Gießereien, die Hähne in verschiedensten Legierungen produzieren. Die hergestellten Hähne wiegen zwischen 0,02 und 50 Kilogramm. Eine hinzu gekaufte Gießerei schafft es gar, Kükenhähne bis zu 18 Tonnen zu produzieren.

Die Armaturen sind für verschiedenste, auch ätzende, Stoffe einsetzbar und halten Temperaturen von Minus 52 bis plus 300 Grad Celsius aus. Bei Druck halten die Hähne bis zu 160 Bar aus. Zu den Kunden von AZ Armaturen gehören zum Großteil Chemieunternehmen wie BASF oder Bayer. Aber auch in der Meerwasserentsalzung, bei der Herstellung von Halbleitern und Photovoltaik-Modulen sowie in der Verarbeitung von Lebensmitteln wie Butter oder Schokolade sind die Armaturen wichtig. Geliefert wurden schon Teile an eine Uranmine in Namibia.

Abschließend durften die Gäste verschiedenste Armaturen in Augenschein nehmen.