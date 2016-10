Mönchweiler 16 Tage voller eindrücklicher Erlebnisse

Mönchweiler. Mit Eberhard hatten sie einen echten USA-Kenner dabei, der für sich und seine Begleiter eine Rundreise organisiert hatte. Zunächst ging es per Flugzeug vom schwäbischen Stuttgart zur Film-Metropole Los Angeles in den USA. Mit einem Mietwagen erkundeten die Schwarzwälder Los Angeles und wanderten im Griffith Park zum Observatorium mit großartigem Blick über die Stadt. Natürlich durfte Hollywood und der Gang über den "Walk of Fame" nicht fehlen. Der Blick auf die Weiten des Meeres wurde am Strand von Santa Monica genossen.

Nach einer Fahrt über den Angeles National Forest und Wrightwood genoss die Gruppe eine kleine Wanderung auf dem Pacific Crest Trail. Nach einer Übernachtung am Cajon Pass führte die Reise durch die Mojave Wüste über die historische Route 66 nach Williams Arizona – direkt beim Grand Canyon. Auf dem Weg dahin legte man eine Wanderung in der Wüste zum Amboy Crater ein.

Dort, wo sich der Colorado River tief in das Gestein eingegraben hat, wanderte die Gruppe am Canyon-Rand und war überwältigt von der gewaltigen Kulisse, die die Natur hier geschaffen hat. Nach einem wunderschönen Sonnenaufgang im Grand Canyon und einer erneuten Wanderung am steilen Rand der Schlucht sowie später beim Desert View ging die Fahrt weiter nach Flagstaff.