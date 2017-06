Mittleres Kinzigtal Maut für Lkw gilt bald auch auf B 33

Die Firmen im Kinzigtal und der Umgebung schätzen die Maut und ihre Konsequenzen unterschiedlich ein. Der Schwabo hat sich bei Firmen in der Region umgehört.

"Wir haben vor einiger Zeit einen Test gemacht. Das Fahren auf den Bundesstraßen kostet mehr Sprit und Zeit. Außerdem ist der Verschleiß beim Fahren auf Bundesstraßen deutlich höher als auf Autobahnen. Ich gehe davon aus, dass mehr Lastwagen über Autobahnen fahren werden, wenn die Mautkosten hinzu kommen", sagte uns Klaus Böhler von der Spedition Böhler in Haslach.

Für Klaus Müllerleile von der Spedition Müllerleile in Gengenbach wird sich nicht viel ändern. Seine Firma habe sich auf den Fernverkehr spezialisiert. "Die Maut auf den Bundesstraßen betrifft uns daher nicht so sehr. Von unserem Standort bis zur A 5 sind es nur acht Kilometer, das tut nicht weh", meint er dazu. Er vermutet aber, dass die Maut ein Standortnachteil für jene Speditionen sei, die es weiter bis zur nächsten Autobahn hätten, beispielsweise die Firmen mit Sitz in Hornberg oder Furtwangen. "Wenn die nächste Autobahn 50 Kilometer entfernt vom Standort ist, fällt das schon ins Gewicht. Im Fernverkehr wird sich aber nichts ändern", sagt er.

Laut Richard Uhl wird sich die kommende Maut auf Bundesstraßen für die Firma Kies und Beton Uhl wesentlich stärker auswirken als die Autobahnmaut. "Unsere Lastwagen fahren nur wenig auf Autobahnen, die Betonfahrzeuge sogar 100-prozentig auf Landstraßen. Wir haben keinerlei Möglichkeiten auszuweichen." Es würden ordentliche Beträge durch die neuen Gebühren zusammen kommen. "Das schlägt voll auf die Kosten durch", so Uhl auf Nachfrage. Die Preise und der Fuhrlohn könnten nicht erhöht werden. Im Fall Uhl werden die Bundesstraßen also nicht entlastet werden. Die Maut ginge voll zu Lasten der Firma.

"Gezwungen die Kosten weiterzugeben"

Laut Edgar Rosenfelder von der Firma Rosenfelder Transporte in Hornberg "werden die meisten Unternehmen gezwungen sein, die Kosten für die Maut weiterzugeben", anders seien sie nicht aufzufangen. "Die Entscheidung Autobahn oder Bundesbahn hängt nicht von der Mautpflicht ab. "Wenn jemand aus dem Süden von Karlsruhe an den Bodensee will, wird er durch das Kinzigtal fahren. Die Strecke über die Autobahn, also über Karlsruhe und Stuttgart dauert je nach Tageszeit zu lange. Die Sozialzeiten, müssen auch eingehalten werden". Wenn dann zwei Stunden Stau mitgerechnet werden müssten, lohne sich das nicht. "Wir müssen abwarten, wie andere Unternehmen damit umgehen", so Rosenfelder.

Hans Roser von der Firma Hukla in Haslach sieht das Unternehmen nicht direkt betroffen. "Wir haben selber keine Lastwagen. Aber die Speditionen werden die Kosten wahrscheinlich an uns weitergeben", meint er. Alexandra Himmelsbach von der Firma Bebusch sieht das Unternehmen in Haslach in keiner Weise durch die Maut betroffen.

INFO

Die Maut

Die Maut für Lastwagen wird ab 1. Juli 2018 auf alle Bundesstraßen ausgeweitet. Bisher musste sie nur für bestimmte Abschnitte bezahlt werden. Es werden ungefähr 40 000 Kilometer mautpflichtige Strecke hinzukommen.