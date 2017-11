Mittleres Kinzigtal Die Trinkwasserqualität hat Vorrang

Die Anlagen sind in Haslach und Schenkenzell. Durch das wiederholte auftreten der Bakterien kann eine Lücke im Schutzschild des Versorgungssystems aber nicht mehr ausgeschlossen werden, so Maik Zinser, Geschäftsführer des Zweckverbands "Kleine Kinzig". Vor ungefähr zwei Jahren habe es schon einmal so einen Fall gegeben, damals sei vermutlich ein Rohrbruch bei Schenkenzell der Auslöser gewesen, so Zinser. Ein Rohrbruch scheidet im jetzigen Fall höchstwahrscheinlich als Ursache aus. Es könne eventuell an einer Rohrspülung liegen, bei der sich ein Biofilm im Rohr gelöst habe. Der Verband arbeitet eng mit dem Landesgesundheitsamt und dem unabhängigen Technologiezentrum Wasser (TZW) zusammen, um das weitere Vorgehen zu bestimmen und die Ursache zu erforschen. Die in der Trinkwasserverordnung festgelegten Grenzwerte mit einer Dosierung von maximal 0,30 Milligramm pro Liter Chlor würden eingehalten. Das zugesetzte Chlor ist für den menschlichen Körper unbedenklich, so Zinser. Einschränkungen sind aber gegebenenfalls, beispielsweise bei Aquarien und Dialysegeräten, zu beachten.

Die Nachchloranlagen seien bis Mitte der 2000er-Jahre immer in Betrieb gewesen, so Zinser. Grundsätzlich sei der Zweckverband bemüht, dem guten Trinkwasser so wenig wie möglich beizugeben, um eine hohe Qualität sicherzustellen. Aufgrund der anhaltenden Anstrengungen des Verbands sei es überhaupt erst möglich gewesen, diese Nachchloranlagen im Versorgungsnetz außer Betrieb zu nehmen.

Geruch nicht wahrnehmbar