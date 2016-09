Mittleres Kinzigtal 52-Jährigen mit Springmesser bedroht

In der Wohnung unter Druck gesetzt

Gegen Mitternacht hätten der Angeklagte und zwei weitere Heranwachsende sich zur Wohnung des Bekannten in Hausach begeben, unter dem Vorwand bei diesem Schulden zurückzuzahlen. Sowohl der Beschuldigte als auch das mutmaßliche Opfer gaben an, dass der 52-jährige homosexuell sei und jungen Männern, teils auch Jugendlichen Geld zahle oder Fahrdienste anbiete, wenn sich diese teils oder komplett vor ihm entblößen oder vor ihm masturbieren würden. Der mutmaßliche Täter habe erstmals, so das mutmaßliche Opfer, im Alter von 16 Jahren Geld von dem Erwachsenen bekommen.

In der Wohnung des Hausachers habe der Angeklagte einen Teil seiner Schulden zurückgezahlt und habe sich, laut dem 52-Jährigen, merkwürdig verhalten. Zunächst hätte der 18-jährige nach eigener Aussage den Hausacher gefragt, ob er auf dessen PC einen Porno anschauen und masturbieren könnte. Hierfür habe er bereits in der Vergangenheit von dem Bekannten Geld erhalten. Dieser verneinte, da er, so der Hausacher in der Verhandlung, die drei loswerden wollte.

Ursprünglich hätte der Angeklagte und die zwei Heranwachsenden geplant, den 52-jährigen gemeinsam zu bedrohen. Seine Freunde sollten den Bekannten festhalten, während der mutmaßliche Täter ihn zwingen wollte, Geld aus dessen Tresor zugeben. Die zwei jungen Männer verließen die Wohnung aber und warteten vor der Wohnungstür. Das hätte einer der beiden dem 18-jährigen Angeklagten im Badezimmers des mutmaßlichen Opfers gesagt. Außerdem hätten sie ihrem Freund durch Kopfschütteln zu verstehen gegeben, dass sie von der Tat absehen wollten.

Der 18-jährige Angeklagte habe anschließend den 52-jährigen mit einem Springmesser bedroht und von ihm Geld aus dessen Tresor gefordert, der auf einem Speicher gestanden habe. Nachdem der Mann ihm um die 1900 Euro Bargeld gegeben habe, habe der mutmaßliche Täter noch Goldschmuck und ein Mobiltelefon aus dem Tresor entwendet. Zuletzt habe er dem 52-Jährigen noch untersagt, die Polizei zu informieren und habe die Wohnung verlassen. Das mutmaßliche Opfer habe nach eigener Aussage dem Angeklagten deutlich gemacht, dass er ihn anzeigen würde und es strafrechtliche Konsequenzen für ihn geben könnte.

Handy landet in der Kinzig

Anschließend hätten der 18-Jährige und seine Freunde das Gebäude fluchtartig verlassen. Ein Zeuge, der im Auto mit dem Bruder des Angeklagten wartete, sagte aus, dass die drei jungen Männer "angerannt" kamen und schnell losfahren wollten.

Dem Angeklagten zufolge seien sie zu fünft zunächst nach Rottweil, dann nach Hausach und nach Offenburg gefahren. Seinen zwei Freunden habe er einen Teil des erbeuteten Geldes gegeben. Dass Handy hätte er anschließen in die Kinzig geworfen. In Offenburg hätten die Freunde noch ein Fastfood-Restaurant aufgesucht. Der mutmaßliche Täter sei noch in ein Bordell gegangen. Nach der Anzeige durch den 52-jährigen Hausacher ist der Angeklagte seit einem halben in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsangstalt Freiburg. Der 18-Jährige gab die Tat offen zu und entschuldigte sich bei dem mutmaßlichen Opfer für die Tat. Vor Gericht sagte der Beschuldigte, der keinen Schulabschluss besitze und zum Zeitpunkt der Tat keine Festanstellung hatte, dass er von Cannabis abhängig sei und dafür im Monat etwa 500 Euro ausgebe. Mit dem erpressten Geld habe er Schulden bei Dealern begleichen wollen, die ihn unter Druck gesetzt hätten.

Nach der Vernehmung von fünf Zeugen wird die Verhandlung am kommenden Freitag am Landgericht Offenburg fortgesetzt. Der Angeklagte fällt mit einem Alter von 18 Jahren noch unter das Jugendstrafrecht.