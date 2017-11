Meßstetten Zwischen Freude und Trauer

Meßstetten. Er hinterlässt eine Lücke: Pastor Brenneisen – hat er doch zusätzlich die Arbeit im Bezirk, der die Bereiche Balingen, Albstadt und Hechingen umfasst, unterstützt. Offen ist derzeit, wann und durch wen seine Stelle wieder besetzt wird.

Pfarrerin Susanne Stephan drückte ihr Bedauern darüber aus, das Brenneisens gehen. Sie wünschte ihnen, dass sie künftig ihrem Familienleben mehr Aufmerksamkeit widmen können. Gemeinschaftsleiter Arthur Stingel aus Oberdigisheim dankte für die Mitarbeit bei der Bubenjungschar und brachte die Floßaktion in Erinnerung. Er mochte die ruhige, sachliche Art des Pastors und empfindet seinen Dienst als gesegnete Zeit.

Pastor Brenneisen begann seinen Dienst auf dem Heuberg im Anschluss an die theologische Ausbildung in der Schule der Liebenzeller Mission. Joachim Grauer listete einige der Eckpunkte auf, um die sich Brenneisen gekümmert hat: die Lichthäuser, Kinder- und Jugendarbeit, die Begleitung in den tragischen Zeiten der Meßstetter Gemeinschaft, die vielen Predigten. Auch Claudia, die Ehefrau des Pastors, habe durch ihre Mitarbeit in der Krabbelgruppe, durch die Pflege von Freundschaften und durch eigenes Predigen in der Gemeinde mitgearbeitet.